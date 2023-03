Kemptener Feuerwehrkräfte retten Leben – müssen sich selbst aber sorgen

Übergriffe wie in Berlin gab es vor Ort bislang nicht, sagt Stadtbrandrat Stefan Hager. Doch auch in Kempten macht ein Vorfall der Feuerwehr zu schaffen.

06.03.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Es sind Entwicklungen, die Stefan Hager sorgen, ihn sogar wütend machen: Übergriffe auf Einsatzkräfte. „Wenn man Bilder von der Silvesternacht in Berlin sieht, kann man nur mit dem Kopf schütteln“, sagt der Stadtbrandrat. Bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr Kempten forderte er, dass solche Übergriffe konsequent verfolgt und verurteilt werden. Wie ein Vorfall in Kempten im vergangenen Jahr.

Lastwagenfahrer bedrängt Kemptener Einsatzkräfte und landet vor gericht

„Was bewegt Menschen dazu, Gewalt gegen Einsatzkräfte beziehungsweise Einsatzgeräte auszuüben?“ Diese Frage hinterlässt Hager ratlos. Im Allgäu seien die Retter bislang weitestgehend verschont geblieben. Ein Ereignis am Rande des Kemptener Laufsporttags im vergangenen April allerdings landete vor Gericht. Ein Lastwagenfahrer wollte eine Straßensperrung missachten, bedrängte, nötigte und beschimpfte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr zeigte den Mann an. Wie berichtet, wurde er am Amtsgericht Kempten zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro und einem Monat Fahrverbot verurteilt.

Hier zeige sich, wie wichtig es ist, „dass Legislative, Exekutive und Judikative null Toleranz zeigen“ und derartige Vorfälle konsequent ahnden. „Nur wenn unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräfte geschützt sind und sich keine Sorgen über persönliche Angriffe auf Leib und Leben machen müssen, können sie ihren Auftrag erfüllen: Nämlich anderen Menschen, die ihn Not geraten sind, zu helfen“, sagte Hager.

Stadtbrandrat fordert mehr Wertschätzung für ehrenamtliche Feuerwehrler in Kempten

Der Stadtbrandrat blickte auf die zahlreichen Einsätze im vergangenen Jahr zurück, bei denen die knapp 500 aktiven Feuerwehrleute genau das getan haben. Als Beispiel nannte er einen Großbrand im April auf dem Mariaberg. „Trotz der schwierigen Wasserversorgung konnten wir zumindest das Wohnhaus weitestgehend retten, für den landwirtschaftlichen Teil kam jede Hilfe zu spät.“ Insgesamt leisteten die Retter laut Hager 2022 gemeinsam allein 9355 Stunden bei Einsätzen und fast 10.100 bei Sicherheitswachen ab.

Stefan Hager Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Manches werde aktuell diskutiert, um die Wertschätzung gegenüber den Ehrenamtlichen zu zeigen. Auch die Stadt Kempten könne weitere Möglichkeiten entwickeln, um ihre Einsatzkräfte zu würdigen, sagte Hager in Richtung Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Schließlich übernehmen die Feuerwehrleute ehrenamtlich eine Pflichtaufgabe der Kommune, „die hauptamtlich unbezahlbar wäre“. Oft reichten Kleinigkeiten, die das Stadtbudget nicht großartig belasteten. Kiechle versprach, diesen Wunsch mitzunehmen und zu diskutieren.

Ein Bericht mit weiteren Zahlen und Ehrungen folgt.