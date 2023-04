Kemptens Polizei hat einen neuen Chef

Sven-Oliver Klinke leitet nun die Polizeiinspektion Kempten. Er löst Marcus Hörmann ab, der im Präsidium eine neue Aufgabe übernimmt.

31.03.2023 | Stand: 22:22 Uhr

Sven-Oliver Klinke (43) ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Kempten. Er folgt auf Marcus Hörmann (43), der an die Spitze des Sachgebiets Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr in der Abteilung „Einsatz“ des Polizeipräsidiums wechselt.

Die beiden Polizisten sind nicht nur gleich alt, beide haben schon allerhand Stationen und Aufgaben gemeistert – dafür dankte ihnen Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner beim feierlichen Festakt zum Amtswechsel. Der Oberallgäuer Familienvater Marcus Hörmann übernahm den Chefposten der Polizeiinspektion Kempten im Februar 2019. In den vergangenen Jahren sei die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger an die Polizei deutlich gewachsen – zurecht, blickte er zurück. Das fordere die Behörde, sich weiterzuentwickeln und Strukturen zu überdenken.

Marcus Hörmann Bild: Ralf Lienert

Die Polizei in Kempten: Kommunikation gewinnt immer mehr an Bedeutung

Gefordert wurden er und sein Team unter anderem durch die Vielzahl an Versammlungen, die in Kempten zuletzt einen Höchststand erreicht haben. Gerne erinnere er sich an den Faschingsumzug in Sulzberg mit 60.000 Besucherinnen und Besuchern. „Das hat gezeigt, dass sich Sicherheit und Kommerz nicht ausschließen.“

Bei all dem laute Hörmanns Führungsphilosophie: „Mensch sein, Mensch bleiben.“ Den Menschen in den Fokus rückt auch sein Nachfolger Sven-Oliver Klinke. Der Familienvater aus Germaringen (Ostallgäu) begann seine Polizei-Laufbahn 1997. Zuletzt leitete er die Einsatzzentrale im Polizeipräsidium. Daneben übernahm er immer wieder die eine oder andere Zusatzaufgabe, wie Strößner hervorhob: beispielsweise in der Corona-Koordinierungsgruppe und beim G7-Gipfel. Lesen Sie auch: Nachts in Kempten unterwegs: Wenn der Heimweg im Dunkeln zum Angsterlebnis wird.

Klinke liegt der Dialog mit den Menschen am Herzen – innerhalb der Polizei, aber auch außerhalb. „Wenn Bürgeranliegen da sind, sehe ich uns in der Pflicht, Rede und Antwort zu stehen“, sagte er. „Bevor man auf die Polizei schimpft, sollte man lieber mit ihr reden.“ Kommunikation habe in den vergangenen Jahren immens an Bedeutung gewonnen. „Es ist wichtig, unsere Arbeit transparent zu machen und zu erklären.“ Die Polizeiinspektion Kempten ist zuständig für einen Bereich von mehr als 640 Quadratkilometern, der sich auf Kempten und das nördliche Oberallgäu erstreckt. Und damit für mehr als 140.000 Bürgerinnen und Bürger.

Noch mehr Wechsel im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Die Amtswechsel sind Ergebnis einer internen Umstrukturierung: Michael Keck, Vorgänger von Hörmann als Leiter des Sachgebiets Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr, wechselte an die Spitze der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Den durch Klinke frei gewordenen Chefposten übernimmt Christian Owsinski (50): Er leitet nun die Einsatzzentrale, bei der unter anderem die Notrufe eingehen.