Die "Kohlekumpels" aus Kempten bringen speziellen Dünger auf Felder im Allgäu. Wie das zum Umweltschutz beitragen soll und warum auch Heimgärtner profitieren.

19.06.2021 | Stand: 18:26 Uhr

Holzspäne, Rasenschnitt, und alte Äste – nicht alle Pflanzenreste nutzen wir vollständig. So landet einiges an Grüngut auf dem Wertstoffhof oder verrottet in der Natur. „CO2, das die Pflanzen zuvor aufgenommen haben, wird dann wieder freigesetzt und in die Atmosphäre gegeben“, sagt Michel Konder, Mitbegründer des Start-ups „Kohlekumpels“.