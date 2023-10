Die leisen Flieger über der Stadt: Elektroflugtag in Durach sorgt für viel Interesse

Elektro-Flieger starteten am Sonntag von Durach aus. Mehr als 200 Menschen informierten sich am Flugplatz über die Technik.

02.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Elektroflugtag am Sonntag am Flugplatz Kempten-Durach stieß auf großes Interesse. Über 200 Menschen informierten sich über neue Techniken, die später auch in der Verkehrsfliegerei einziehen könnten.

Kemptener Oberbürgermeister fliegt im E-Flieger über die Stadt

Der Kemptener Oberbürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzende Thomas Kiechle saß sogar beim Überflug einer Maschine über der Stadt auf dem Copilotensitz. Der von Calin Gologan konstruierte „Elektra Trainer“ ist in der Luft mit maximal 48 Dezibel zu hören.

Das sei leiser als der Autoverkehr auf Straßen und ab einer gewissen Höhe über Grund nicht mehr zu hören.