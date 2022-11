Ab Januar dürfen Wirte nicht nur auf Einwegbehälter setzen, sondern müssen Essen zum Mitnehmen auch in Alternativen anbieten. Doch es gibt Ausnahmen.

06.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Matthias Zimmermann von den Allgäuer Werkstätten ist begeistert: Seit zwei Jahren setzt das Werkstatt-Bistro in der Zeppelinstraße auf Mehrweg-Geschirr von Relevo. Mittlerweile nutzten es 90 Prozent der Menschen, die dort Essen zum Mitnehmen holen. Weil es so gut ankommt, will Werkstattleiter Zimmermann die Wegwerf-Verpackungen ganz auslaufen lassen. Anfang 2023 soll Schluss sein mit diesem Müll. Damit ist Zimmermann einigen Lokalen und Imbissstuben einen Schritt voraus. Viele müssen umdenken.

