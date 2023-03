Die Musikkapelle Schrattenbach serviert aufregende Rhythmen beim Konzert

Die Musikkapelle Schrattenbach und das Jugendblasorchester „Allgäuer Tor“ spielen beim Jahreskonzert anspruchsvolle und farbenreiche Stücke.

29.03.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Gemeinsam mit dem Jugendblasorchester „Allgäuer Tor“ veranstaltete der Musikverein Schrattenbach einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Konzertabend in der Festhalle Probstried. Zur Begrüßung der zahlreichen Besucher im frühlingshaft geschmückten Saal spielte das Jugendblasorchester unter Leitung von Diana Schmölz „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble. Dann folgten „Adventure“ von Markus Götz, das die Jungmusikerinnen und -musiker mit Bravour meisterten, sowie die beiden 1980er-Jahre-Medleys „Eighties Flashback“ (arrangiert von Paul Murtha) sowie „80er KULT“ (Thiemo Kraas). Die Jugendkapelle erhielt viel Applaus vom Publikum und legte noch zwei Zugaben drauf.

Zuerst dirigiert Jürgen Merz eine festliche Ouvertüre

Der Auftakt des zweiten Konzertteils mit der Musikkapelle Schrattenbach unter Leitung von Jürgen Merz erfolgte mit der „Festive Overture“ von Satashi Yagisawa. Das folgende Werk war „Towards a new Horizon“ von Steven Reineke. Es ist durch aufregende Rhythmen und meisterhafte Instrumentierung in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Die nächsten beiden Musikstücke leitete Hubert Schorer, der zweite Dirigent der Musikkapelle. Im Medley „James Bond 007“ hat der holländische Komponist Johan de Meij eine Auswahl von bekannten Bond-Filmmelodien zusammengestellt, und mit „Dances with Wolves“ von John Barry ließen sich die Zuhörer von der Musik des Kinofilms „Der mit dem Wolf tanzt“ inspirieren, die auch die imposante Schönheit der nordamerikanischen Landschaft beschreibt. Es folgte das anspruchsvolle Medley „Charles Chaplin“, eine Auswahl der bekanntesten Melodien aus den Chaplin-Filmen. Nach den Ehrungen ließen die Musikerinnen und Musiker aus Schrattenbach den Konzertabend mit dem „Hochfeiler Marsch“ von Mathias Rauch sowie den vom Publikum geforderten Zugaben „Erinnerung an Trient“ und „Die lustigen Dorfschmiede“ von Julius Fucik traditionell ausklingen.