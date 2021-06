Die Kemptener Museen sind wieder geöffnet. Wechselhaftes Wetter spielt ihnen zu. Denn Touristen nutzen diese Möglichkeit als Alternative zur Bergwanderung.

07.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Das ist der neue Input, den man braucht.“ Angela Lohr aus Markt Rettenbach holt sich den an diesem Samstagvormittag im Alpin-Museum in Kempten. Doch die Unterallgäuerin und ihr Mann sind nicht die Einzigen, die endlich mal wieder in ein Museum wollten. Im Alpin-Museum, im Kempten-Museum und im Archäologischen Park Cambodunum (APC), die am Samstag nach monatelanger Schließung wieder öffneten, freut man sich denn auch über die zahlreichen Gäste – hauptsächlich Touristen.