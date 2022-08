Die Räume füllen sich

Zumsteinhaus Die Exponate fürs Kempten-Museum werden angeliefert. Darunter ist auch ein 250 Kilogramm schwerer gallo-römischer Altar. Montage-Experten befestigen nun die Objekte

16.08.2022

Das neue Stadtmuseum im Zumsteinhaus füllt sich langsam. Am Mittwochmorgen wurde ein historischer Altar aus dem gallo-römischen Tempelbezirk angeliefert. Der 250 Kilogramm schwere Sandstein ist der Pferdegöttin Epona gewidmet. Er kehrt damit zurück an den Residenzplatz, wo er schon in der römischen Sammlung zu sehen war.

Der Kemptener Steinmetz Leonhard Hummel brachte mit seinen Kollegen Christian Keck und Kristina Hirnigl auch eine Kopie des römischen Meilensteins aus Wengen mit, der die Entfernungen nach Cambodunum und Brigantium ( Bregenz) angab. Das Original steht im Landesmuseum Stuttgart. „Die Kopie aus den 1960er Jahren wird künftig im ersten Stock zu sehen sein, erklärt der Kemptener Archäologe Dr. Johannes Schießl.

Er freute sich zusammen mit Museumsleiterin Dr. Christine Müller Horn über die letzten Lieferungen. „Damit sind wir so ziemlich komplett. Jetzt sind die Montageexperten dran“, sagt die Museumschefin. In den kommenden Tagen wird das Team aus Berlin die dreidimensionalen Exponate in den vorbereiteten Halterungen befestigen. Gleichzeitig sind Monika Lingg und Ursula Dekker-Sturm aus dem Kulturamt mit der Präsentation von Büchern und Gemälden beschäftigt.

Bis Anfang November sollen alle Objekte aufgestellt sein. „Dann kommen die Fachleute für die Beleuchtung.“ Der Eröffnungstermin steht auch schon. Am 6. Dezember wird Oberbürgermeister Thomas Kiechle das Haus erstmals geladenen Gästen vorstellen; am 7. und 8.Dezember gibt es dann ein Museumsfest für alle. „Das ist das Haus der Kemptener. Bürger und Gäste sollen es mit Leben füllen. Wir zeigen nicht nur Geschichte, sondern auch die Gegenwart“, sagt Christine Müller Horn.

Die 43-Jährige ist seit fünf Jahren Museumsleiterin. „Das Museum ist so etwas wie mein drittes Kind. Ich habe es in den vergangenen vier Jahren zusammen mit meinem Sohn Moritz großgezogen.“ Und so freut sie sich schon auf die neue Veranstaltungsreihe „Bewegter Donnerstag“, bei der es im Kempten-Museum um gesellschaftliche und historische Themen gehen wird.

