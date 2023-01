Die Rettungskräfte der Johanniter rückten 2022 häufiger aus

Das zweite Jahr in Folge sind die Einsatzzahlen der Johanniter in Kempten und im Oberallgäu gestiegen. Worauf der Verband das zurückführt.

24.01.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Die Johanniter blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. „Wie 2021 sind die Einsatzzahlen 2022 nochmals angestiegen“, sagt Florian Bäuml, Rettungsdienstleiter Bayerisch Schwaben.

Der Ortsverband Altusried-Dietmannsried hat 7597 ehrenamtliche Stunden abgeleistet; er hat sechs Sanitätswachdienste und vier Einsätze der Schnell-Einsatz-Gruppe übernommen. Die Johanniter Kempten leisteten 10.054 Stunden. Unter anderem richteten sie Notunterkünfte ein.

Auch Rettungshundestaffel der Johanniter war 2022 in Kempten und im Oberallgäu oft im Einsatz

Die Rettungshundestaffel Kempten wurde 43-mal alarmiert und ging davon in 27 Einsätze. Dabei fand das Team eine Person lebend. Die Einsatzleiter Rettungsdienst Oberallgäu leisteten 4872 Bereitschaftsstunden und übernahmen 94 Einsätze in Ober-, Ostallgäu, Kempten und im Kreis Lindau. Der First Responder in Kempten rückte 118-mal (Vorjahr: 37) aus, in Börwang 123-mal (Vorjahr:125), in Altusried-Dietmannsried 38-mal (Vorjahr: 43).