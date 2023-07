Die Sanierung dauert: Kempten muss beim Bachtelweiher umplanen

Zuletzt ist es still geworden um die Sanierung des Bachtelweihers. Dabei hatten sich bei einer Unterschriftenaktion 2800 Menschen für diese eingesetzt.

30.06.2023 | Stand: 18:33 Uhr

War der Bachtelweiher bei der Kommunalwahl 2020 eines der vorherrschenden Themen, ist es zuletzt auffallend ruhig geworden um die geplante Sanierung des Gewässers im Kemptener Osten. Dabei hat der Stadtrat längst seine Zustimmung erteilt, das Geld – 1,45 Millionen Euro – ist in den Haushalt eingeplant und die Regierung von Schwaben hat eine halbe Million Euro Zuschuss in Aussicht gestellt. Woran hakt’s also? An Grundstücksverhandlungen, wie sich auf Anfrage unserer Redaktion bei der Stadt herausstellt.

