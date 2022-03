Die Schuleinschreibung in Kempten steht an - das müssen Eltern jetzt wissen

Wo findet die Schuleinschreibung in Kempten statt, was muss ich mitbringen, wie funktioniert eine Zurückstellung? All das finden Eltern hier.

17.03.2022 | Stand: 14:00 Uhr

An den Grundschulen in der Stadt Kempten werden am 23. beziehungsweise 22. März von 15 bis 19 Uhr Erstklässlerinnen und Erstklässler für ihren Schulstart im September eingeschrieben. Das teilt die Stadt mit. Erziehungsberechtigte bittet die Stadt, sich über das Anmeldeverfahren über Presse und Internet zu informieren.

Termin: Die Einschreibung findet am 22. März statt; am 23. März nur für die Kinder, deren Wohnsitz im Sprengel der Grundschule an der Stiftsstadt (Interimsstandort der 10. Grundschule am Aybühlweg), Fürstenstraße 19 liegt.

Schuleinschreibung in Kempten: Für diese Kinder wird es jetzt ernst

Für diese Kinder: Folgende Regelungen sind bei den Einschreibungen laut Stadt zu beachten: Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September sechs Jahre alt werden oder bereits einmal zurückgestellt wurden.

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten wird ein Kind, das in den Monaten Oktober, November, Dezember geboren wurde, schulpflichtig, wenn zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt werden, muss zudem ein Gutachten die Schulfähigkeit bestätigen.

Ein Kind, das am 30. September mindestens sechs Jahre alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt werden. Eltern erhalten von den Schulen ein Informationsschreiben.

Für Kinder, die zwischen 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werden, gilt der Einschulungskorridor: Ihre Eltern entscheiden nach Beratung und Empfehlung durch die Schule, ob ihr Kind heuer oder ein Jahr später eingeschult wird. Wer davon Gebrauch machen will, wird gebeten, vorab die zuständige Schule zu kontaktieren.

Schuleinschreibung in Kempten: In welche Schule kommt mein Kind?

Zuständige Schulen: Schulanfänger sind in der Schule anzumelden, in deren Sprengel sie wohnen. Das gilt auch für die Kinder, die als Gastschüler eine andere Schule besuchen sollen, aber hierfür noch keine Zusage haben. Über die Anträge auf Befreiung von der Schulsprengelpflicht wird vom Jugend-, Schul- und Sozialreferat erst zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch vor Beginn des neuen Schuljahres entschieden. In aller Regel ist die der Wohnung nächstgelegene Grundschule zuständig. Schulanfänger bei Privatschulen sind bei den Privatschulen anzumelden.

Wer dabei sein sollte: Die Schulanmeldungen sollen nach Möglichkeit die Eltern selbst zusammen mit ihrem Kind vornehmen. Andere Erwachsene können beauftragt werden. Wichtig ist, dass Anmeldende Auskünfte über das Kind geben können, etwa zu überstandenen Krankheiten, Störungen beim Sehen, Sprechen, Hören und andere Besonderheiten. Für die Einschreibung ist die Vorlage einer Geburtsurkunde oder des Familienstammbuches nötig. Schuleingangsuntersuchungen konnten nur eingeschränkt stattfinden. Alternativ reicht eine Bestätigung der U9.

Schuleinschreibung Kempten: Was, wenn mein Kind noch nicht so weit ist?

Zurückstellung: Es müssen auch diejenigen Sechsjährigen angemeldet werden, die sich zur Zeit nicht im Elternhaus aufhalten (zum Beispiel bei Krankenhausaufenthalten). Gleiches gilt für Kinder, die offensichtlich noch wenig zur Einschreibung geeignet sind oder unter erkennbaren Behinderungen leiden. Die aufnehmende Schule wird jeden dieser „Antragsschüler“ auf seine Schulreife überprüfen. Der Termin hierfür wird von der jeweiligen Schulleitung festgelegt.

Förderbedarf: Die Anmeldung eines Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt an der Grundschule, wenn nicht auf Grund der Erkenntnisse einer vorschulischen Förderung oder eines Screenings ausschließlich eine Förderschule in Frage kommt und die Eltern einverstanden sind. Vor der Aufnahme in eine Förderschule ist ein sonderpädagogisches Gutachten zu erstellen.

Förderbedarf kann in den Bereichen Sehen, Hören, Sprache, körperliche und motorische Entwicklung, Lernen, geistige Entwicklung oder emotionale und soziale Entwicklung entstehen. Voraussetzung für die Aufnahme dieser Kinder an einer Grundschule ist, dass die Grundschule – womöglich mit Unterstützung der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste – dem Förderbedarf entsprechen kann.