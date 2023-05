Die Schwarzenberger Vereine feiern ihre Jubiläen

Die Vereine in Schwarzenberg prägen das Dorfleben – in allen schönen wie tragischen Momenten. Jetzt feiern Feuerwehr, Trachtler und Veteranen gemeinsam.

18.05.2023 | Stand: 07:26 Uhr

125 Jahre Feuerwehr, 100 Jahre Veteranen und 75 Jahre Trachtler: Die Vereine in Schwarzenberg haben einiges zu feiern – und tun das von Donnerstag bis Sonntag ausführlich. Doch auch abseits solch großer Feste gestalten sie das Leben in dem Oy-Mittelberger Ortsteil.

Der Veteranen- und Soldatenverein Schwarzenberg (Oy-Mittelberg) feiert 100-Jähriges

Das Jubiläum war eigentlich schon 2020 – jetzt wird es nachgeholt. Die etwa 85 Mitglieder sehen sich als moderne Friedensbotschafter, sagt Anton Gabler, der schon seit über 30 Jahren Vorsitzender ist. Im Ersten Weltkrieg sind elf Menschen aus Schwarzenberg gefallen, im Zweiten 25. Der letzte Weltkriegsteilnehmer starb 2017.

Etwa alle zwei Jahre besuchen Reisegruppen aus dem Ort Soldatenfriedhöfe. Teils zum ersten Mal, seit dort Söhne aus dem Ort begraben wurden. Wo der nächste hingeht? Das hänge unter anderem vom finanziellen Ergebnis des Fests ab, sagt Gabler und grinst.

Anton Gabler 1. Vorstand des Veteranen- und Soldatenvereins Schwarzenberg Bild: Thomas Jauernik

Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenberg feiert 125 Jahre

Am besten ist es ja, wenn eine Feuerwehr gar nicht erst viele Einsätze hat. Der bislang letzte Brand im Ort war im September 2020 – in der Werkstatt des heutigen Kommandanten Manfred Kanschat. Das ging glücklicherweise einigermaßen glimpflich aus. Als besonders fordernd erlebten die Ehrenamtlichen einen Einsatz im September 1992, erzählt Vereinsvorsitzender Martin Kaufmann: Damals brannte eine Scheune und ein Stall in Unterschwarzenberg komplett ab.

Die Löschwasserversorgung war schwierig: Das nötige Wasser musste vom Schwarzenberger Weiher hochgepumpt werden. Ebenfalls in Erinnerung blieb ein Einsatz an Heiligabend 1977: Mitten im Ort brannte gegen 22 Uhr ein Dachstuhl – kurz bevor der Gottesdienst begonnen hätte. Bis zur Gründung der Schwarzenberger Wehr rückten Ehrenamtliche aus Oy aus, wenn Hilfe nötig war.

Manfred Kanschat (1. Kommandant, links) und Martin Kaufmann (1.Vorstand) der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenberg. Bild: Melanie Fielenbach

Der Trachtenverein „Stoibichler“ aus Schwarzenberg (Oy-Mittelberg) feiern 75 Jahre

Was wäre ein Dorffest ohne die Trachtler? Damit bei ihren Auftritten – sei es im eigenen Ort oder in der Nachbarschaft, bei weltlichen oder kirchlichen Anlässen – alles sitzt, proben Jugend und Erwachsene einmal wöchentlich im Obergeschoss des Vereinsheims Figurentänze und Plattler. „Damit die Jugend mitkriegt, was Dorfleben bedeutet“, sagt Vorsitzender Tobias Mohr. Für ihn sei das Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und eine positive Atmosphäre.

Zu den Gründungsmitgliedern vor 75 Jahren zählten auch Mohrs Großeltern. Seither habe sich im Kern wenig verändert: „Es geht ja gerade darum, Sitt’ und Tracht der Alten zu erhalten.“ Auch damals habe man an Gautrachtenfesten teilgenommen. Neben Proben und Auftritten kümmern sich die Trachtler um die Organisation des Funkenfeuers. „Wir schauen, dass die Jugend immer was zu tun hat. Sonst ist es irgendwann vorbei – mit dem Verein und der Tradition.“

Vorstand des Trachtenvereins "Stoibichler" Tobias Mohr Bild: Tobias Mohr

Das Festprogramm beim Schwarzenberger Vereine-Jubiläum

Donnerstag, 18. Mai:

- ab 11 Uhr Familientag mit Unterhaltungsprogramm (Musikkapelle Görisried, Trachtenverein Schwarzenberg, Jugendkapelle Oy-Mittelberg, Quetschn-Duo „Ziach mi aus“, Die Blechspatzen). Für Kinder ist geboten: Feuerwehrautofahren, Kinderbagger, Hüpfburg, Ponyreiten.

- 20.00 Uhr Stadelparty mit DJ Zenti

Freitag, 19. Mai:

- 20 Uhr Festheimatabend mit Trachtenvereinen der umliegenden Orte

- 22 Uhr Stimmungsmusik mit „Die Chefs“

Samstag, 20. Mai

- ab 19.30 Uhr Stimmungsabend mit den Musikkapellen Maria Rain, Wertach und Petersthal.

Sonntag, 21. Mai:

- 9.30 Uhr Gedenkgottesdienst (Feldmesse) für alle verstorbenen, gefallenen und vermissten Kameraden

- 11 Uhr Festzug zum Feststadel

- 11.30 Uhr Frühschoppen mit der Harmoniemusik Oy

- 14 Uhr Festnachmittag mit der Musikkapelle Mittelberg-Faistenoy

16 Uhr Festausklang mit „Die Musikanten - Blasmusik von hier“

