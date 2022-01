Zahlreiche Frauen im Allgäu wollen raus aus der Gastro- und Pflegebranche

Immer mehr Frauen wollen ihren Job in der Gastronomie oder Pflege aufgeben. Die zuständigen Beraterinnen in Kempten sehen während Corona viele Tränen.

„Die sind alle auf der Flucht“, sagt Patricia Mühlebach, Beraterin bei der Servicestelle Frau und Beruf in Kempten. Zahlreiche Frauen – und auch ein paar Männer – meldeten sich bei der Beratungsstelle, weil sie ihren Job wechseln wollen. Die meisten arbeiteten in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, in pflegenden Berufen oder als Arzthelferinnen und -helfer und wollen unbedingt raus aus diesen Branchen, berichtet die Beraterin. Während für die einen wegen der Corona-Pandemie kaum Arbeit da sei, würden die anderen geradezu darin ertrinken. Doch eines hätten sie gemein: Sie sehen keine Zukunftsperspektive mehr in ihrem Beruf.