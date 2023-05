Die Stadt feilt an einer Lösung für Betreuungsengpass in Kempten - doch Mietverhandlungen dauern an

Mietverhandlungen mit dem Bistum über Kita-Räume dauern in Kempten an. Der geplante Ortswechsel soll neue Betreuungsplätze schaffen und Tageseltern entlasten.

04.05.2023 | Stand: 07:34 Uhr

Umzugstrubel bei Kemptener Kindertagesstätten: In der Wiesstraße, wo bislang die Bunten Knöpfe unterkommen, soll künftig ein Stützpunkt für die Ersatzbetreuung entstehen. Fallen Tageseltern aus, finden Kinder bei solchen Angeboten kurzfristig Platz, erläuterte Dagmar Langhammer, Stellvertreterende Leiterin des Amtes für Kindertagesstätten, im Jugendhilfeausschuss. Seit 2015 habe die Stadt verschiedene Modelle ausprobiert, diese hätten sich jedoch alle als nicht praktikabel erwiesen – auch aus finanziellen Gründen.

Kindergartengruppen ziehen aus, weil Bezirkskliniken in Kempten Eigenbedarf anmelden

Ziel sei es, zeitnah Ersatzbetreuung mit zehn festen Plätzen für die häusliche Pflege zu etablieren. Langhammer empfahl den Mitgliedern im Gremium dafür ein Modell mit zentralem Stützpunkt. Dieser könnte nach ersten Absprachen in einem Gebäude in der Wiesstraße entstehen. Dort ist aktuell noch die Krippengruppe der integrativen Kindertagesstätte „Bunte Knöpfe“ Zuhause.

Zwei weitere Kindergartengruppen sind im Moment in der Keselstraße 65 untergebracht. Dort befindet sich auch eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine – nun meldeten die Bezirkskliniken Schwaben jedoch Eigenbedarf an. Langhammer sagte: „Die Kita muss im Laufe des Jahres 2024 anstatt 2026 aus dem Gebäude ausziehen.“ Auch die Räume in der Wiesstraße werden in diesem Zuge frei. Denn für die Bunten Knöpfe sei schon eine neue Lösung in Arbeit.

Verhandlungen mit dem Bistum Augsburg beschäftigen Kempten seit Monaten

Bereits seit einiger Zeit stehe die Stadt Kempten mit dem Bistum Augsburg in Kontakt, es geht um die Nachnutzung eines Gebäudes in der Memminger Straße. Dort war bis zum Umzug in den Neubau der Kindergarten St. Michael untergebracht – nun spielen und lernen die Kinder im Taxisweg. Langhammer sagte: „Das Konzept von zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe würde räumlich eins zu eins in der Memminger Straße aufgehen.“ Auch könnten so alle Kinder unter einem Dach betreut werden und nicht an zwei Orten wie bisher. Noch laufen die Mietverhandlungen mit dem Bistum Langhammer zufolge aber.

Tageseltern in Kempten sind meist stark ausgelastet

Was die Ersatzbetreuung betrifft, plant die Stadt eine geförderte Großtagespflegestelle für bis zu zehn Kinder. Dort sollen eine pädagogische Fachkraft, eine Kindertagespflegeperson sowie drei mobile Springer im Einsatz sein. Auch das Kennenlernen und der Kontaktaufbau zwischen Betreuungskräften, Kindern und deren Familien sei laut Langhammer gesichert, etwa durch angemeldete Besuche, bei Festen und Elternabenden.

Auch andere Modelle stellte Langhammer dem Gremium bei einer Sitzung vor. Dass sich zum Beispiel mehrere Tageseltern zusammenschließen und bei Ausfällen gegenseitig vertreten, sei aufgrund der hohen Auslastung nicht möglich. Viele Tagesmütter und -väter in Kempten kümmerten sich aktuell um bis zu fünf Kinder.