Die Stadt Kempten sucht weitere Unterkünfte für Geflüchtete: "Wir prüfen alles"

Bis Weihnachten werden in Kempten weitere 170 Geflüchtete erwartet. Doch freie Unterkünfte sind rar. Derzeit nimmt die Verwaltung alle Optionen in den Blick.

14.11.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Die Stadt Kempten ist auf der Suche nach weiteren Unterkünften für geflüchtete Menschen. Laut Sozialreferent Thomas Baier-Regnery sind bis Weihnachten zusätzlich gut 170 Neuankömmlinge zu erwarten: Die Regierung von Schwaben weist Kempten derzeit wöchentlich 20 Menschen zu. Außerdem muss die Stadt 72 Plätze als Not-Kapazität für den Winter vorbereiten. Doch der zur Verfügung stehende Raum ist bald ausgeschöpft.

Thomas Baier-Regnery: "Wir suchen weitere Großliegenschaften"

"Unsere Kapazitäten, die wir ständig ertüchtigen und erweitern, gehen langsam zur Neige", sagt Baier-Regnery. So werde die Stadt auch in nächster Zeit beispielsweise die Unterkunft an der Mariaberger Straße sowie das Haus Hochland benötigen. Aber das reicht bald nicht mehr. "Wir suchen weitere Großliegenschaften", sagt Baier-Regnery.

In der Stadt stehen indes mehrere große Gebäude leer. Das ehemalige Kreiskrankenhaus in der Memminger Straße beispielsweise. Ebenso das Hauptgebäude im Sparkassenquartier. Zieht die Stadt auch diese in Betracht? "Wir prüfen alle Optionen", antwortet der Sozialreferent allgemein. Auch alle Sporthallen würden in den Blick genommen, bestätigt er.

Allerdings: "Es gibt noch keine Entscheidung", sagt Baier-Regnery. Aber die Verwaltung müsse jetzt Ideen anbieten und vorbereiten. Auch Dienstleister bräuchten einen gewissen Vorlauf. Baier-Regnery rechnet mit einer Entscheidung in den nächsten Tagen bis Wochen. "Das wird auch politisch diskutiert werden."

Die Stadt Kempten würde Geflüchtete gern auf dem Artillerie-Gelände unterbringen

Im Hintergrund laufen diese Diskussionen bereits. So hat sich beispielsweise Andres Kibler, Vorsitzender der Freien Wähler-ÜP, am Dienstag in einem Brief an Oberbürgermeister Thomas Kiechle gewandt. Er bittet, von einer Belegung einer Sporthalle "ganz grundsätzlich Abstand zu nehmen". Stattdessen solle eine Unterbringung in der leerstehenden Artillerie-Kaserne oder notfalls in winterfesten Zeltbauten wie in Dietmannsried angestrebt werden.

Wie berichtet, will die Stadt seit Langem Geflüchtete auf dem Artillerie-Gelände unterbringen, das dem Bund gehört und für das die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zuständig ist. Bislang gab es aber kein positives Signal.

"Wir sind in einem Dilemma", sagt Baier-Regnery. "Und der Druck wird größer."