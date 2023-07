Die Stubete Gäng verführt das Publikum in Kempten zum Schunkeln und zur Polonaise

Riesenstimmung beim Bigbox Openair in Kempten: Die Schweizer Band "Stubete Gäng" bringt die 1400 Besucher vor der Allgäuhalle in prächtige Partylaune.

Von Harald Holstein

23.07.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Gewöhnlich sieht der wuchtige, muskulöse Stier vor der Kemptener Allgäuhalle mit angriffslustig gesenktem Kopf auf parkende Autos herab. Jetzt ist der Platz frei. Nur eine Bühne steht zwischen ihm und der Tierzuchthalle. Diese hat Roman – so der Name des Stieres – scheinbar fest in seinen Blick genommen, ebenso die ersten Besucher, die in der Abenddämmerung eintrudeln. Sie erwarten zum Open Air der Big Box Allgäu die sehr gefragte Schweizer Band „Stubete Gäng“, die schon im Oktober erfolgreich in der benachbarten Kultbox gastierte. Wenn das Freiluft-Format funktioniert, könne es in Zukunft mehrere Runden geben, sagt Ramona Kloos von der Big Box.

