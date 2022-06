Die „Wohnungs-Lok“ bleibt unter Dampf

Trotz aller Krisen laufen die Vorhaben planmäßig. 2021 wurden über 30 Millionen Euro verbaut. Ende 2023 fällt der Startschuss für die „Parkstadt Engelhalde“.

05.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Baustellen-Hopping mit der Sozialbau ist abwechslungsreich. Irgendein Objekt entsteht immer. Mal trifft man sich an der Funkenwiese, mal an den Sheddach-Hallen oder beim Holzhaus in Thingers. Diesmal bot das „Atrium A2“ den Rahmen für die Veröffentlichung der Jahresbilanz. Auf die aktuellen Zahlen schaut Geschäftsführer Herbert Singer nicht ohne Stolz. Noch mehr freut ihn und Aufsichtsratsvorsitzenden Oberbürgermeister Thomas Kiechle, was zuletzt erschaffen wurde. 770 Wohnungen in sieben Jahren – 2000 Menschen kamen so in der stetig wachsenden Stadt an die begehrten vier Wände.

