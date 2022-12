Diebe klauen Ofen aus Kemptener Wohnung

Ganz schön kaltherzig: Unbekannte Diebe haben neben einem Fernseher auch einen Holz-Pelletofen aus einer Kemptener Wohnung geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

13.12.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Kurioser Wohnungseinbruch in Kempten: Zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag haben bislang unbekannte Diebe einen Holz-Pelletofen aus einer Wohnung mitgehen lassen. Außerdem klauten sie laut Polizei einen LED-Fernseher und eine dazugehörige Soundbar.

Laut Polizei drangen die Diebe über ein Fenster in die Wohnung in der Mariaberger Straße in Kempten ein. Der Wohnungsinhaber befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Urlaub.

Ofen in Kempten gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0831/9909-0 zu melden. Zum Abtransport, so die Polizei weiter, müsse in jedem Fall ein Fahrzeug verwendet worden sein.

