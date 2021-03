Diebe stehlen mehrere E-Bikes in Kempten - 10.000 Euro Schaden

Unbekannte haben E-Bikes im Wert von 10.000 Euro in Kempten gestohlen. Sie brachen in eine Garage ein und nahmen abgesprerrte Räder mit. Die Polizei ermittelt.

28.03.2021 | Stand: 12:32 Uhr

Diebe haben in der Nacht auf Freitag auf der Ludwigshöhe in Kempten mehrere E-Bikes gestohlen. Laut Polizei brachen unbekannte Täter in eine Sammelgarage ein. Dort verschafften sie sich Zugang zu zwei Abteilen und nahmen drei hochwertige Pedelecs mit.

Diebe stehlen abgesperrtes E-Bike neben einem Wohnhaus in Kempten

Im gleichen Zeitraum stahl ein Unbekannter ein E-Bike in Kempten. Das Rad war abgesperrt neben dem Eingang eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Diebstähle im Zusammenhang stehen und von der gleichen Tätergruppe begangen wurden.

Bei den Diebstählen entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Die Polizei Kempten ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0831/9909-0 um Zeugenhinweise.

