Jugendlicher beklaut seinen Ausbildungsbetrieb in Kempten - und wird arbeitslos

In einem Restaurant in Kempten hat ein 17-jähriger Auszubildender Bargeld gestohlen. Die Konsequenz: Er bekommt eine Anzeige und verliert seine Stelle.

07.04.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Eine höhere Summe Bargeld hat ein Jugendlicher am Mittwoch in seinem Ausbildungsbetrieb in Kempten gestohlen. Wie die Polizei berichtet, meldete die Restaurantleiterin am Mittag, dass bei der Abrechnung ein höherer dreistelliger Betrag fehle.

Diebstahl in Kempten: Auszubildender gerät in den Fokus der Polizei

Ein 17-Jähriger geriet schnell in den Fokus der polizeilichen Ermittlung. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten das gestohlene Bargeld. Der Jugendliche gab den Diebstahl zu. Der junge Mann verlor seine Ausbildungsstelle und bekommt eine Anzeige wegen Diebstahls.

