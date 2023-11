Diebstahl und Prostitution in Ferienwohnung in Kempten: Verdächtige geschnappt

Ein Kemptener vermietet sein Haus, während er im Urlaub ist. Es verläuft allerdings nicht so, wie er sich das wohl vorgestellt hatte.

13.11.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Die Polizei hat nun vier Tatverdächtige geschnappt, die unter Verdacht stehen, aus einem Haus in Kempten mehrere Gegenstände gestohlen zu haben. Laut dem aktuellen Ermittlungsstand sollen die vier Männer bereits im September über eine bekannte Mietplattform in Internet ein Haus in Kempten gemietet haben. Nach ihrer Abreise stellte der Hauseigentümer fest, dass Schmuck und Werkzeuge im Gesamtwert von 8000 Euro fehlten.

Illegale Prostitution in Haus in Kempten angeboten?

Zudem ergab sich der Verdacht, dass die Beschuldigten illegale Prostitution in dem Haus anboten. Der Eigentümer war selbst während dieser Zeit im Urlaub. Dank einem aufmerksamen Nachbarn konnten die vier Tatverdächtigen bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Simbach am Inn (Niederbayern) identifiziert werden.

Die Polizei hat das Diebesgut bislang noch nicht gefunden. Die vier Männer, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten eine niedrige vierstellige Summe als Sicherheit hinterlegen.

