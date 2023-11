Diese Musik beflügelt die Fantasie: Dreiviertelblut begeistert in Kemptener Kultbox

Sebastian Horns Band „Dreiviertelblut“ lässt Bilder im Kopf der Zuhörer entstehen, die zu laufen beginnen und bisweilen in Abgründe führen.

27.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Als Sebastian Horn mit seinem Trio „Bananafishbones“ ab 1987 die Bühnen eroberte, war der Musiker bald über das heimische Bad Tölz hinaus bekannt. Inzwischen bäckt der Umtriebige auch kleinere, gehaltvollere und oftmals rabenschwarz gebrannte Brötchen. Bei dem eigentümlichen Konzert mit „Dreiviertelblut“ in der Kemptener Kultbox schossen den Zuhörerinnen und Zuhörer mehrfach Schauer über den Rücken.

Den Sound von Dreiviertelblut moderne Volksmusik zu nennen, greift viel zu kurz. Zu schwer und zu abseitig ist es, um für Viele oder fürs Volk zu sein. Die Stile sind so mannigfaltig wie die Stilmittel. Klarinette, Saxofon, Percussion, Lapsteel-Gitarre und Kontrabass fließen wie von der Natur gewollt ineinander. Oder sie bilden herbe Kontraste. Wenn, wie in dem jazzig swingenden Stück „Raunacht“, urplötzlich ein schräger Synthesizer mit einer wütenden Trompete gepaart aus dem Grundthema ausschert, reißt dies das aufmerksame Publikum zum Zwischenapplaus hin.

Wer zu Dreiviertelblut kommt, liebt das Unkonventionelle

Wer zu Dreiviertelblut kommt, liebt das Unkonventionelle. Die kryptischen, tiefbayerischen Texte von Sebastian Horn erschließen sich selbst nach mehrmaligem Hören nie vollständig. Die Musik beflügelt die Fantasie wie ein Soundtrack, der unterschwellig läuft. Sie lässt Bilder im Kopf entstehen, die zu laufen beginnen. Es entstehen Filme – blutige wie in „Wos übrig bleibt“, teuflische wie in „Schau“, hintergründige wie in der schnell tickenden „Zeit“. Heiter und ausgelassen können sie auch sein, doch Vorsicht: Der Abgrund lauert hinter der nächsten Biegung. Es scheint paradox, denn der schwarz-graue Sound von Dreiviertelblut zieht nicht in die Tiefe hinab, sondern entfacht einen magisch tragenden Sog.

Die Lieder von Dreiviertelblut stecken voller kraftvoller Energie

Sebastian Horn weiß wohl, welche Talente er um sich geschart hat. Schwerlich finden die sieben Musiker auf der schmalen Bühne Platz. Alle musizieren maximal präsent, vorneweg der Frontmann, der die Musik physisch untermalt und gelegentlich bis zur Selbstentäußerung abdreht. Die sonore Stimme kann brummen, röhren, hauchen, schnurren. Dieses bizarre Konzert fordert die Zuhörer voll und ganz. Wenn sich Horn oder Gerd Baumann, der Kollege an der Gitarre, zu Wort melden, führen sie mit kleinen Geschichten geschickt ins nächste Stück hinüber. Sie staunen über die eigenartig kraftvolle Energie in der Kultbox, die sich bei „Gemma hoam“ und „Deifedanz“ entlädt, gipfelnd in feurigen Läufen auf der elektrischen Gitarre (Luke Cyrus Goetze) und Trompete (Dominic Glöbl) im Hochgeschwindigkeits-Duell. Kaum ein Zuschauer, den es beim Balkan-Beat auf seinem Sitz hält, der nicht tanzt, singt oder klatscht.

Im "Paradies" von Dreiviertelblut gibt es Schmerzen, aber auch Hoffnung

Die Dramaturgie des Konzertes will es, mit dem Lied übers „Paradies“ sanft zu landen. Ein Lied, in dem Horn schmerzerfüllt und zugleich zuversichtlich über den Tod eines geliebten Menschen sinniert. Dieser Abend mit Dreiviertelblut wird lange nachhallen.