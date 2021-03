Vor 50 Jahren gründete Benno Diepolder ein Ingenieurbüro für Tragwerksplanung. Heute arbeitet Sohn Florian mit Detlef Seger und Benjamin Himmel zusammen.

30.03.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Vor 50 Jahren gründete Benno Diepolder ein Ingenieurbüro für Tragwerksplanung in Kempten, 2004 übergab er den Betrieb an seinen Sohn Florian. Der gründete zusammen mit Detlef Seger und Benjamin Himmel die „Diepolder Seger Himmel – Ingenieure für Tragwerksplanung GmbH“. Seit fünf Jahren ist das Team mit 16 Mitarbeitern im Anker in der Reichsstadt eingerichtet und sagt stolz: „Wir sorgen dafür, dass die Häuser stehen bleiben.“