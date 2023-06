15-Jähriger sticht 17-Jährigen mit Messer in den Oberkörper

In Dietmannsried hat es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen gegeben. Dabei stach ein 15-Jähriger einen 17-Jährigen mit einem Messer.

26.06.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Bei einem Streit in Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) am Samstag hat ein 15-Jähriger einem 17-Jährigen mit einem Taschenmesser in den Oberkörper gestochen. Wie die Polizei mitteilt, ist der 17-Jährige nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dietmannsried: 17-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Grund für die Auseinandersetzung war nach ersten Erkenntnissen ein Beziehungsstreit. Eine Gefährdung für die Bevölkerung gab es nicht. Die Polizei hat noch am Samstag Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

