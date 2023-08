25-Jähriger verursacht Unfall mit Schwerverletztem

Wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein 25-Jähriger bei regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur geraten. Er kollidierte frontal mit dem Wagen eines 59-Jährigen.

18.08.2023 | Stand: 14:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zwischen Überbach und Rauhmühle in der Nähe von Dietmannsried sind zwei Autos frontal kollidiert. Beide Fahrer wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 25-Jähriger auf regennasser Fahrbahn zu schnell in eine Linkskurve. Dadurch kam sein Wagen ins Rutschen und er geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dietmannsried: 59-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 59-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 59-Jährige schwer verletzt, der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Die Straße zwischen Überbach und Rauhmühle war wegen des Unfalls für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr gewährleistete eine Umleitung des Verkehrs. An beiden Autos entstand laut Polizeiangaben ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.