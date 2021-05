Auto brennt auf A7 bei Dietmannsried komplett aus - 20.000 Euro Schaden

Auf der A7 in Richtung Füssen ist am Sonntag ein Auto komplett ausgebrannt. Niemand wurde verletzt, die Brandursache ist noch unklar.

10.05.2021 | Stand: 13:24 Uhr

Am Sonntagnachmittag ist ein Auto auf der A7 in Richtung Füssen komplett ausgebrannt. Der 35-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg hatte eine Fahrzeugpanne und hielt laut Polizeiangaben auf dem Seitenstreifen an - kurz darauf fing das Auto zu brennen an.

Die alarmierten Feuerwehren aus Dietmannsried und Überbach seien zwar schnell vor Ort gewesen, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Pkw total ausbrannte. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 20.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Lesen Sie auch: Ruderatshofen: Unfall zwischen Rad- und Autofahrer