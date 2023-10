Dietmannsried bezuschusst neue PV-Anlagen

Dietmannsried will mit einem Zuschuss motivieren, auf Dächern und Balkonen per PV Strom zu erzeugen. Das soll auch zusätzliche Anlagen auf Wiesen vermeiden.

05.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Novum in Dietmannsried: Erstmals gewährt die Gemeinde einen Zuschuss für Photovoltaikanlagen. Damit möchte die Kommune einen Beitrag zur Energiewende leisten. In den Genuss des Zuschusses sollen sowohl Eigentümer für festverbaute Dachanlagen als auch Mieter für mobile Balkonanlagen kommen. Den Start und Ausgestaltung des kommunalen Förderprogramms für Photovoltaikanlagen beschloss der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. „Jede PV-Anlage auf dem Dach ist besser als eine, die in der freien Landschaft steht“, erklärte Bürgermeister Werner Endres die Intention hinter dem Förderprogramm.

