In Dietmannsried hat am Donnerstag der neue Feneberg-Markt eröffnet. Er bietet nun mehr Fläche und Produkte. Nebenan verkauft Keslar als "Avia" Diesel und Co.

30.06.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Nach etwa zwei Jahren Bauzeit ist es so weit: In Dietmannsried hat am Donnerstag der neue und größere Feneberg-Markt eröffnet. Direkt nebenan gibt es seit heute auch eine neue Tankstelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.