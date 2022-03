Jugendliche werfen unbekannte Gegenstände von A7-Autobahnbrücke bei Dietmannsried

Bei Dietmannsried im Oberallgäu haben Jugendliche Gegenstände von der Autobahnbrücke auf die A7 geworfen. Dabei entstand ein Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

03.03.2022 | Stand: 12:42 Uhr

Am Mittwoch haben Jugendliche von der Autobahnbrücke in Überbach bei Dietmannsried im Oberallgäu Gegenstände auf die A7 geworfen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 41-Jährige gegen 15 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Dabei erkannte sie, wie einer von zwei Jugendlichen, die auf der Brücke standen, eine Wurfbewegung machte. Kurz darauf prallte ein unbekannter Gegenstand auf ihre Windschutzscheibe.

Unbekannte werfen Gegenstände auf die A7 bei Dietmannsried

Die Frau kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An der Windschutzscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Bei den Menschen auf der Brücke soll es sich um zwei männliche Jugendliche gehandelt haben, die beide komplett schwarz gekleidet waren.

Die Autobahnpolizei Memmingen hat strafrechliche Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 08331/100-311 bzw. 0831/9909-0 melden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".