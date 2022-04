Kompromiss im Kita-Streit: Kirche und Gemeinde nähern sich an

Dietmannsried und die ortsansässige Kirche streiten um die Kita St. Blasius. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Wer Abstriche macht - und wo es noch immer hakt.

13.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Gemeinde Dietmannsried und die örtliche Kirchenverwaltung haben sich im Streit um die Kita St. Blasius geeinigt: Die Kommune nimmt ihre Kündigung zurück und trägt damit weiterhin 90 Prozent des Defizits der Einrichtung. Im Gegenzug soll eine Zusatzvereinbarung bislang strittige Punkte klären. Allerdings: In Sachen Ortsmitte scheint die Situation nach wie vor kompliziert. Gleichzeitig stieg die Zahl der Kirchenaustritte in Dietmannsried im Frühjahr sprunghaft an.

