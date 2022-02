Zeit für Blödsinn: Dietmannsrieder laden zur Online-Narrensitzung

Die Dietmannsrieder Narren stellen eine Online-Sitzung auf die Beine. Ein Anlass zum Lachen kommt gelegen – doch das Projekt hat auch einen ernsten Hintergrund.

07.02.2022 | Stand: 17:33 Uhr

Klar, die Corona-Krise ist alles andere als lustig. Das finden auch die, die es doch eigentlich besonders gerne lustig haben: Die Mitglieder der Faschingsgruppen. Die Dietmannsrieder Faschingsgesellschaft (FGD) will sich den Spaß aber nicht verderben lassen – erst recht nicht von so etwas unlustigem wie einer Pandemie. Statt der stets gut besuchten Narrensitzungen wird es deshalb in diesem Jahr eine Online-Sitzung geben. Damit der Spaß trotz Krise nicht zu kurz kommt. Das hat auch ganz ernsthafte Gründe.