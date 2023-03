Aus der Faszination fürs Reisen entsteht ein besonderes Buch

Dennis Hartke hat einen Reiseführer über Alaska verfasst. Mittlerweile hat der Dietmannsrieder beruflich aber andere Wege eingeschlagen.

12.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Faszination fürs Reisen zum Beruf machen, das bisherige Leben hinter sich lassen und darüber auch noch ein Buch schreiben? Dennis Hartke (39) hat genau das getan. Der Dietmannsrieder veröffentlichte jüngst einen Reiseführer über Alaska.

Hartke ist gelernter Diätassistent und hatte lange den Wunsch, neue Länder zu erkunden. Besonders faszinieren ihn wilde Naturräume. Ab 2009 arbeitete er als Reiseleiter, Wanderführer und Outdoorguide in den nördlichen Ländern.

Nach über zehn Jahren mit Ausflügen und Touren in Alaska, Kamtschatka, Grönland, Spitzbergen, Irland und Schottland beschloss er, sein erstes Buch zu verfassen, einen Reiseführer für Zentral- und Südalaska. Zwei Jahre benötigte er dafür, die Corona-Pandemie zögerte die Veröffentlichung zuletzt heraus.

Eigentlich hatte der Verlag Hartke bei einer Messe gefragt, ob er einen Reiseführer über Jordanien schreiben wolle. Aufgrund seiner Faszination für die Größe Alaskas schlug er das Land als Alternative vor. Bislang gebe es darüber wenige Bücher. Sein Ziel: Einen Reiseführer mit detaillierten Informationen und konkreten Tipps für Wanderungen und Aktivitäten zu verfassen.

Viele Vorschläge für Unternehmungen in Alaska

„Ich wollte ein Buch schreiben, das erzählt, was man in Alaska machen kann und nicht einfach nur, was Alaska ist“, sagt er. In der Form habe es einen solchen Reiseführer im deutschsprachigen Raum zuvor nicht gegeben.

Hartke stellte die aus seiner Sicht schönsten Reiseziele zusammen. Die Leserinnen und Leser erfahren zudem einiges unter anderem über die Geschichte, Geografie, Bevölkerung und Politik des 49. Bundesstaates der USA.

Dennis Hartke aus Dietmannsried hat einen Reiseführer über Alaska geschrieben. Bild: Dennis Hartke

Heute arbeitet der 39-Jährige nicht mehr als Reiseleiter. Er wollte nicht mehr ständig unterwegs sein in Ländern, in denen er zum Teil über Wochen nicht erreichbar sei. Stattdessen wurde er mit seiner Frau in Dietmannsried sesshaft. An der dortigen Mittelschule unterrichtet Diätassistent Hartke mittlerweile die Fächer Ernährung und Soziales. Zudem arbeitet er als „Personal Trainer“.

Die Recherchen für Reiseführer sind aufwendig und teuer

Weitere Reiseführer plant Dennis Hartke momentan nicht zu schreiben, sagt er. Dies würde viel Recherchearbeit mit teuren und langen Auslandsaufenthalten auf eigene Kosten für ihn bedeuten. Ein Angebot, eine Reihe über Nordregionen zu verfassen, habe er deshalb abgelehnt.

Seinen Alaska-Reiseführer sieht der Dietmannsrieder als eine Hinterlassenschaft an die Menschen. Und als Erinnerung an seine Zeit als Reiseleiter.

Seit kurzer Zeit gibt es den Alaska-Reiseführer im Buchhandel zu kaufen. Das Buch ist im Trescher Verlag erschienen und kostet 22,95 Euro.

