Der Gemeinderat Sulzberg diskutiert über das Für und Wider. Das Oberallgäuer Landratsamt hat bereits ein klares Signal gesendet.

04.08.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Wegen einer Bauvoranfrage im „Gewerbegebiet Sulzberg“ kam es in der Gemeinderatsitzung zu lebhaften Diskussionen. Der Bauwerber, der in der Industriestraße bereits eine Firma betreibt, möchte ein Gebäude errichten, das im Untergeschoss Raum für 25 Stellplätze ermöglicht. Darüber sollen in zwei Vollgeschossen acht Wohnungen für Betriebsangehörige entstehen. Petra Kortmann vom Bauamt führte aus, dass für ein solches Projekt diverse Abweichungen vom Bebauungsplan zu genehmigen wären.

