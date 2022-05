Diskussion um Supermarkt in Börwang flammt wieder auf

An der Kemptener Straße könnten Betriebe ansiedeln. Grummeln im Gemeinderat, weil Untersuchungen bereits beauftragt wurden. Lebensmittelfirmen haben Interesse.

30.05.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Wer schon länger in Börwang lebt, erinnert sich noch an intensive Diskussionen: Ein Lebensmittelmarkt beim Kreisel am Ortseingang sollte die Nahversorgung sichern. 2009 entschied sich der Gemeinderat gegen die Ansiedlung und setzte auf das Dorfladenkonzept mit einer Verkaufsstelle in Börwang und einer in Haldenwang. Ähnliche Debatten stehen offenbar wieder bevor: In einer Machbarkeitsuntersuchung lässt die Geminde prüfen, ob an der Börwanger Steige eine Gewerbefläche ausgewiesen werden kann. Lebensmittelunternehmen haben bereits Interesse an dem Standort angemeldet.

