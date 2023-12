Eigentümer will nach Brand in Durach neue Halle errichten - Was heißt das für Nachbarn?

Wo im August eine Lagerhalle niederbrannte, will der Eigentümer nun eine neue errichten. Der Gemeinderat hat Bedenken, Nachbarn sorgen sich um Sicherheit.

04.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Feuer in einer großen Lagerhalle steckt vielen Durachern noch in den Knochen. Seit der Brandnacht im August kamen zahlreiche Fragen auf zu Schäden an Nachbarhäusern und auf dem Areal des TSV Kottern, zur Kostenübernahme durch Versicherungen und zu noch bestehenden Hallen. Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei mittlerweile abgeschlossen - ohne Ergebnis. Einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe gaben die Kripo-Beamten bekannt. Nun war das Areal in Weidach im Zuge einer Bauvoranfrage Thema im Duracher Bauausschuss. Wo die niedergebrannte Halle stand, will der Eigentümer eine neue errichten.

