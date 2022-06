Diskussionen um Duracher Kinderhaus: Anbau soll Notstand überbrücken bis der Neubau steht

Schon für das kommende Kindergartenjahr sind Plätze in Durach knapp. Neue Räume im Kinderhaus St. Christopherus sollen die Betreuung sichern.

01.06.2022 | Stand: 11:29 Uhr

Schon jetzt reichen die Kindergartenplätze in Durach kaum aus. Künftig könnten nach einer Bevölkerungsprognose im Februar noch mehr gebraucht werden. Um alle Kinder versorgen zu können, plante das Kinderhaus St. Christopherus ab September, eine Gruppe von Vorschulkindern vormittags in den Horträumen und nachmittags in der dann weniger vollen Kita unterzubringen. Das Landratsamt lehnte diesen Vorschlag ab. Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung war deshalb ein Anbau an das bestehende Kinderhaus für bis zu 1,2 Millionen Euro – je nach Bauweise.„Wir sind überall am Limit, deshalb braucht es weitere Gruppen“, erläuterte Ulrike Ruther, Leiterin des Kinderhauses St. Christopherus, den Ratsmitgliedern.

