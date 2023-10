Jetzt ist es soweit: Im Steufzgen haben ein dm-Markt und eine Konditorei eröffnet

Über den Geschäften befinden sich 22 Mietwohnungen, deren Bezug bald beginnen soll. So viele verschiedene Artikel hat der "dm-Markt" dort im Sortiment.

26.10.2023 | Stand: 18:38 Uhr

Im Steufzgen in Kempten feierten am Donnerstag zwei neue Betriebe Eröffnung: Der dm-Markt bietet auf 730 Quadratmetern Verkaufsfläche 12.500 Drogerieartikel, Waren für Kinder und Bio-Lebensmittel. ->>>Mehr über das Projekt mit 22 Mietwohnungen lesen Sie hier: In Kempten eröffnen ein neuer dm-Markt und eine Spezialistin für Süßes

Der neue Drogeriemarkt hat Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Konditorei "Zuckerfheel Atelier für Feines und Süßes" hat Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 17 geöffnet. Bild: Ralf Lienert

Die Konditorei "Zuckerfheel Atelier für Feines und Süßes" führt Konditorenmeisterin Marianne Heel. Ihr Betrieb ist Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr offen. Über den Geschäften befinden sich 22 Mietwohnungen der Silberpark GmbH, die ab Mitte November nach und nach bezugsfertig werden.