Doch kein 2G-Einkaufsbändel in Kempten: Bändchenmodell ist im Einzelhandel rechtlich nicht umsetzbar

Um die 2G-Kontrolle für Kunden und Händler zu erleichtern, sollten Geimpfte und Genesene in Kempten einen Bändel erhalten. Doch es gibt rechtliche Bedenken.

10.12.2021 | Stand: 12:13 Uhr

Ein "Einkaufsbändel" sollte die Kontrolle der Impf- und Genesenennachweise für Händler, Gastronominnen aber auch Kunden in Kempten erleichtern. Denn seit Mittwoch, 8. Dezember, gilt auch im Einzelhandel die 2G-Regel. Wie in vielen anderen bayerischen Kommunen auch sollte in Kempten am Freitag, 10. Dezember, das sogenannte Bändchenmodell starten. Nun ist klar: Die Aktion ist nicht mit der aktuellen Rechtslage in Bayern vereinbar.

2G-Bändel sollte Shoppingerlebnis für Händler und Kunden in Kempten erleichtern

City-Management und Stadt hatten die Einkaufbändel-Aktion im Vorfeld angekündigt. Niklas Ringeisen, Geschäftsführer von City-Management Kempten, sagte am Mittwoch: „Die Kontrolle kostet dem Handel Zeit und Geld, und für die Kunden ist es oft lästig, beim Einkaufen jedes Mal den Impfstatus oder Genesenen-Nachweis vorzeigen zu müssen." Ein 2G-Bändel sollte Abhilfe schaffen. Die Idee dahinter: Mehrere Geschäfte und Gastronomiebetriebe wollten im Rahmen der Aktion die Kunden, wie vorgeschrieben, mit CovPassCheck-App und Ausweisdokument auf den 2G-Status überprüfen. Geimpfte und genesene Einkäufer hätten im Anschluss einen Bändel um das Handgelenk erhalten, der die Kontrolle des 2G-Status für diesen Tag nachweisen sollte. Im nächsten Geschäft oder Gastronomiebetrieb hätte demnach nur das Armband gezeigt werden müssen.

"Nicht fälschungssicher": Bändchenmodell in Bayern ist aktuell nicht rechtlich umsetzbar

Eine Lösung die laut einer Mitteilung des Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege nicht mit der aktuellen Rechtslage vereinbar ist. Darin heißt es: "Bei dem Bändchenmodell würde aber nicht nur die Kontrolle an Dritte abgegeben werden, sondern es würde an Stelle des an sich zu kontrollierenden Impfnachweises (einschließlich der Identität) lediglich das Vorhandensein eines ,Bändchens' kontrolliert, im Vertrauen darauf, dass nur Personen im Besitz eines solchen Bändchens sind, deren Identität und Impfstatus von Dritten bereits geprüft wurden." Zudem sei ein 2G-Bändel nicht fälschungssicher.

Deshalb gilt nun auch im Kemptener Einzelhandel weiter die 2G-Regel, die durch die Händler oder einem von ihnen beauftragten Ordnungsdienst in jedem Geschäft einzeln kontrolliert werden muss.

