Dorfgemeinschaftshaus: Wildpoldsried feiert am Samstag Eröffnung

Dorfgemeinschaftshaus: Das neue Domizil mehrerer Wildpoldsrieder Vereine wird am Samstag mit einem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet. Was Besucher erwartet.

Von Fritz Hopp

23.09.2022 | Stand: 11:00 Uhr

In Wildpoldsried wird am Samstag gefeiert: Das neue Dorfgemeinschaftshaus wird eröffnet. Dazu gibt es von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Das Familienfest wird von der Wildpoldsrieder Musikkapelle, der Jugendkapelle und der Rentnerband musikalisch begleitet. Der Schützenverein bietet beispielsweise ein Schnupperschießen mit dem Lichtgewehr an.

