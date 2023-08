Dr. Holger Bock war Unternehmer, Vereinemann und Stadtrat

Dr. Holger Bock war viele Jahre im Kemptener Stadtrat. Im Alter von 83 Jahren ist er nun gestorben.

31.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Im Alter von 83 Jahren ist der Unternehmer Dr. Holger Bock in Weitnau gestorben. Er war 18 Jahre lang Stadtrat in Kempten, über 50 Jahre Mitglied der FDP und brachte sich in Vereinen ein.

Bock wurde 1939 im ehemaligen Herischdorf in Schlesien geboren. Er absolvierte das Gymnasium in Oberstdorf, studierte anschließend in München Chemie und legte dort seine Dissertation vor. Ab 1966 wohnte er mit seiner Frau Gisela in Kempten und führte sein Unternehmen mit Baustoffherstellung und Spedition.

Erst als stellvertretender FDP-Kreisvorsitzender, später als Vorsitzender

1972 wurde der Vater von zwei Söhnen zum stellvertretenden FDP-Kreisvorsitzenden gewählt, fünf Jahre später zum Vorsitzenden. 1974 kandidierte er für den Landtag, 1984 als Oberbürgermeister. 2022 erhielt er die Theodor-Heuss-Medaille in Gold.

Von 1978 bis 1996 gehörte Bock dem Kemptener Stadtrat an und wurde zum Beauftragten für den städtischen Schlachthof bestellt. Eine Funktion, die er bis zur Privatisierung der Einrichtung behielt. Er saß in einer Reihe von Ausschüssen und Zweckverbänden.

„Wer Dr. Bock kannte, weiß, dass er sich nie gescheut hat, offen seine Meinung zu sagen"

„Wo immer er sich einbrachte, konnte er nicht zuletzt auf seine Erfahrung als Unternehmer zurückgreifen“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle in der jüngsten Stadtratssitzung. „Wer Dr. Bock kannte, weiß, dass er sich nie gescheut hat, offen seine Meinung zu sagen und sich für die von ihm als richtig angesehenen Maßnahmen einzusetzen. Fragen nach Wirtschaftlichkeit und nach Folgekosten beschäftigten ihn stets.“

Bock wirkte auch in der Straffälligenhilfe im Allgäu

So war er vehement gegen die Untertunnelung der Lindauer Straße. Kiechle: „Trotz aller harten Sachdiskussionen kam bei ihm der Humor nicht zu kurz.“

Bock war 1976 Gründungsmitglied und Vorsitzender des Fördervereins der Sing- und Musikschule Kempten. Er führte jahrelang den SV Heiligkreuz an. Ein großes Herz zeigte er durch sein Wirken für die Straffälligenhilfe Allgäu.