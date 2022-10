Dr. Michael Vögele ist der neue Schulleiter an der Berufsschule III in Kempten. Einst drückte er die Schulbank in der BOS - auf dem gleichen Campus.

06.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Kreis schließt sich: Dr. Michael Vögele besuchte einst die BOS in Kempten, um ein Lehramtsstudium beginnen zu können. Zuvor hatte er eine Ausbildung zum Funkelektroniker absolviert. Seit gut 15 Jahren arbeitet er als Berufsschullehrer und kehrt nun nach Kempten zurück: als Schulleiter der Berufsschule III.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.