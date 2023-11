Dragfest startet im Allgäu mit Theater, Workshop und Fotoausstellung

Dragqueen Vicky Voyage kehrt mit dem "Dragfest Allgäu" nach Kempten zurück. Zum Programm gehört auch ein Workshop, der Einblick in die Verwandlung gibt.

Mit Theater, Gesang, Comedy, Akrobatik und einer Fotoausstellung gibt die Kemptener Dragqueen Vicky Voyage einen Einblick in die bunte Welt des Drag. Vergangenes Jahr feierte das Format im Kemptener Stadttheater Premiere. Diesmal plant die Künstlerin laut Mitteilung ein "Dragfest Allgäu" - zu dem Festival gehört neben Aufführungen, eine Fotoausstellung und ein Workshop.

Vicky Voyage zeigt erneut Show im Stadttheater Kempten

Auf die Theaterbühne bringt Vicky Voyage ihre Show unter dem Titel "Drag Voyage – Mit Vollgas durch die Drag-Galaxie" gemeinsam mit anderen Dragqueens und Dragkings. Mit von der Partie sind Alexander Cameltoe, Victoria Shakespears, Ruby Tuesday, die ukrainische Drag-Botschafterin Samantha Jackson, Earl van Grey, die Drag-Kreatur „13“ und Minnie Voyage.

Hinter der Kunstfigur Vicky Voyage verbirgt sich ein junger Mann, der in Kempten aufgewachsen ist. Drag als Kunstform bedeutet das überspitzte Spiel mit traditionellen Geschlechterrollen. Eine der wohl bekanntesten Dragqueens Deutschlands ist die Hamburgerin Olivia Jones. Sein Programm zeigt das Ensemble um Vicky Voyage am 4. Januar im Landestheater Schwaben in Memmingen und am 5. Januar im Theater in Kempten. Auch Vorstellungen in Augsburg und München sind geplant.

Noch Unerfahrene sollen bei Workshop Kunst des Drag entdecken

Auch für noch Unerfahrene auf dem Gebiet soll es in diesem Jahr die Möglichkeit geben, Drag zu entdecken. Unter der Anleitung von Ruby Tuesday und Vicky Voyage lernen Teilnehmende bei einem Workshop Draggeschichte sowie Fertigkeiten in Make-up und Performance kennen. Vicky Voyage sagt: "Wir kitzeln Drag-Charaktäre heraus, finden gemeinsam einen passenden Drag-Namen und helfen beim Drag-Debüt."

Neben Seminarterminen an den Sonntagen 3., 10. und 17. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr gibt es zum Abschluss eine öffentliche Aufführung des Erarbeiteten am Sonntag, 17. Dezember, um 19 Uhr im Künstlerhaus Kempten.

Wie Vicky Voyage zu ihrer Drag-Persönlichkeit kam? Einblicke in diesen Prozess zeigt nicht nur die Kemptenerin selbst, sondern auch weitere Darstellerinnen und Darsteller des Ensembles während einer Fotoausstellung im Forum Allgäu. Eine Vernissage findet dort am Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr im zweiten Obergeschoss statt.