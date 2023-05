Kemptener Dragqueen im Zentrum des Streits um Kinderlesung in München

In der Stadtbibliothek München soll die Kemptener Dragqueen Vicky Voyage Kindern vorlesen und über Vielfalt sprechen. Es hagelt Kritik aus der Politik.

10.05.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Die Welt so lesen, wie sie Kindern gefällt. Das ist das Ziel einer Lesung, an der sich auch die Kemptener Dragqueen Vicky Voyage in der Stadtbibliothek München beteiligt. Um Vielfalt soll es am 13. Juni laut Mitteilung der Stadtbibliothek gehen, um Helden in Kleidern, Prinzessinnen mit ihrem eigenen Willen und eine Welt unabhängig von Geschlecht. Nun ist eine Debatte um das Projekt entfacht. Ist es angebracht, dass Dragqueen Vicky Voyage und ein Münchner Dragking namens Eric BigClit Kindern vorlesen? Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist entschieden dagegen und sagte: „Das ist Kindeswohlgefährdung und ein Fall fürs Jugendamt, keine Weltoffenheit wie es die Grünen verharmlosen.“

Münchens OB Dieter Reiter entschuldigt sich für Kritik an Drag-Lesung

Auch Vertreter anderer Parteien wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) hatten sich schon kritisch geäußert, Reiter ruderte mittlerweile aber wieder zurück: „Mir war nicht bewusst, dass meine Äußerung eine solche Auswirkung in die Community hinein haben würde und dass ich damit auch Menschen verletzt habe. Das war nie meine Absicht und tut mir leid.“ Von den Grünen gibt es Unterstützung. Die Stadtbibliothek teilte mit: „Wir bedauern, dass die Künstler*innen der Beteiligten den Anschein erwecken, als würde ein Travestieprogramm für Erwachsene dargeboten. Dies war nie geplant.“

Kemptener Dragqueen Vicky Voyage: "Es geht um Identität und Diversität"

Vicky Voyage kann die Aufregung um ihren Auftritt am 13. Juni nicht verstehen – und findet die Vorwürfe haltlos. „In einem Kino laufen nachmittags Filme für die ganze Familie und abends teilweise für Publikum 18+. Ist es dadurch ein Erotik- oder gewaltverherrlichendes Kino, das man mit Kindern meiden sollte? Nein. Sondern das Programm wird individuell an das jeweilige Publikum angepasst“, erklärt sie. „Wem das Programm nicht gefällt, kann den Raum jederzeit verlassen.“ Sie wolle Kinder für Bücher begeistern und ihnen verschiedene Lebensweisen und Blickwinkel nahebringen. „Es geht nicht um Sexualität, sondern um Identität und Diversität.“

Geboren und aufgewachsen ist der Mann, der sich hinter der Kunstfigur Vicky Voyage verbirgt, in Kempten. Anfang des Jahres zeigten Vicky Voyage und weitere Kunstschaffende aus der Dragszene ihr Programm "Drag Voyage – eine Reise durch die Welt des Drag" im Kemptener Stadttheater. Drag als Kunstform bedeutet das überspitzte Spiel mit traditionellen Geschlechterrollen. Für die Verwandlung zur Dragqueen nutzt der Kemptener Make-up, große Perücken und bunte Kostüme, auf der Bühne erzählt er als Vicky Voyage vom Aufwachsen im Allgäu, nimmt gesellschaftliche Debatten aufs Korn und zeigt akrobatische Tanzeinlagen. Vicky Voyage sagte: "Wir wollen Schubladen aufbrechen.“

CSU-Fraktion in München stört sich am Namen des Dragkings Eric BigClit

Die CSU-Fraktion in München stört sich vor allem am Namen „BigClit“, zu deutsch so viel wie große Klitoris. Dieser Name sei sexualisiert, urteilte die Fraktion. Eine Reaktion, die den Sexualpädagogen Michael Kröger von der Landesarbeitsstelle Aktion Jugendschutz nicht überrascht. Der Künstlername provoziere und könne falsche Assoziationen hervorrufen. „Festzustellen ist aber auch, dass Kinder eine englischsprachige Abkürzung dieser Art in der Regel nicht verstehen, und selbst wenn, auch die Benennung eines Körperteils an sich keine Kindeswohlgefährdung darstellt“, findet Kröger. (mit dpa)