Kemptener Dragqueen Vicky Voyage bringt Show "Drag Voyage" auf heimische Bühne

Vicky Voyage kommt aus Kempten, doch steht als Dragqueen sonst auf Münchner Bühnen. Im Januar kommt sie mit ihrer Show "Drag Voyage" erstmals ins Allgäu.

27.10.2022 | Stand: 15:55 Uhr

„Als Jugendlicher in Kempten war ich selbst nicht so sehr in dieser Szene drin", sagte Dragqueen Vicky Voyage im AZ-Interview im Januar diesen Jahres. Eine queere Szene, also Orte und Veranstaltungen für schwule, lesbische, bisexuelle, non-binäre oder trans Menschen, habe es schlicht kaum gegeben. Das soll sich nun ändern. Hinter der Kunstfigur verbirgt sich ein junger Mann, der in Kempten geboren und aufgewachsen ist. Als Vicky Voyage will er die Kunst des Drag in all ihren Facetten nun in seine Heimat das Allgäu bringen: mit der Show "Drag Voyage" am Donnerstag, 5. Januar 2023, im Theater in Kempten.

Show von Dragqueen Vicky Voyage in Kempten richtet sich an queere Community ebenso wie an heterosexuelle Menschen

Tanz, Glitzer, Glamour, Momente zum Lachen, ernsthafter Diskurs, aber auch Jodelei sollen laut Mitteilung bei der Drag-Show auf die Bühne kommen. Eine Dragqueen ist eine Person, die sich auf humoristische und künstlerische Weise das Verhalten und Aussehen einer Frau aneignet - oder eines Mannes, dann spricht man vom Dragking. Auch ein solcher gehört zum insgesamt neunköpfigen Ensemble, mit dem Vicky Voyage für ihre Show unterwegs ist. Sie sagt: "Ruben Tuesday fegt wie ein Orkan allerorts bestehende Geschlechterrollen hinfort." Dragueen Barbie Q zeige außerdem ihren bolivianische Wurzeln und die Wienerin Pandora Nox steige aus der Unterwelt empor.

Die Vorstellung soll laut Vicky Voyage nicht nur Mitglieder der queeren Gemeinschaft ins Theater locken, sondern richtet sich auch an alle heterosexuellen Personen. Sie sagt: "Ziel ist es, dass das Publikum gemeinsam einen einen tollen Abend verbringt und ein offener und liebevolle Austausch stattfindet."

