Drei Jungrinder laufen alleine von Buchenberg nach Wiggensbach

Im Oberallgäu haben drei Jungrinder einen kleinen Ausflug gemacht. Sie liefen alleine von Buchenberg Richtung Wiggensbach.

09.05.2023 | Stand: 13:10 Uhr

Am Montag gegen 20.15 Uhr haben drei Jungrinder im Landkreis Oberallgäu einen kleinen Ausflug unternommen. Nach Angaben der Polizei machten sich die Tiere alleine auf den Weg von Buchenberg in Richtung des Industriegebiets in Wiggensbach. Die beiden Orte liegen rund acht Kilometer auseinander. Was die Jungrinder im Wiggensbacher Industriegebiet wollten, konnte die Polizei nicht herausfinden.

Der Eigentümer fing die Jungrinder ein und brachte sie zurück in den Stall.

