Dreimal getroffen und gleich geheiratet: Agatha Bayer und Anton Trinz aus Hegge feiern Gnadenhochzeit

Vor 70 Jahren lernte sich das Paar in Kasachstan kennen. In den 1990er Jahren kamen sie nach Hegge. Ihr Leben ist ein Stück deutsch-sowjetische Geschichte.

20.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

97 und 92 Jahre sind Anton Trinz und Agatha Bayer alt. Doch auf ihrem Sofa in der gemeinsamen Wohnung in Hegge kuscheln sie sich aneinander, als wären sie frisch verliebt. An diesem Tag sind sie 70 Jahre verheiratet – feiern Gnadenhochzeit. Das Paar hat den Großteil seines Lebens in Kasachstan verbracht – ein Land, in das sie einst verschleppt wurden. Ihr Leben ist ein Stück deutsch-sowjetische Geschichte.

