Robert Treffler aus Kempten wollte am Tag des Terroranschlags seinen 50. feiern. Doch es kam anders. Seitdem denkt er an jedem Geburtstag an die Katastrophe.

11.09.2021 | Stand: 15:28 Uhr

Jedes Jahr vor seinem Geburtstag am 11. September denkt Robert Treffler an eine Katastrophe, die er wie viele andere nie mehr aus dem Gedächtnis bekommt: den Terroranschlag in New York. Damals, vor 20 Jahren, wollte der Kemptener seinen 50. Geburtstag feiern – mit einem lustigen Treffen am Jubiläumstag und einem großen Fest mit vielen Freunden. Doch es kam anders als geplant.