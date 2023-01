Duo "Pianotainment" feiert Geburtstag: 20 Finger wirbeln über 88 Tasten

Marcel Dorn und Stephan Weh feiern 25. Geburtstag als Duo „Pianotainment“ - zusammen mit zwei starken Gästen. Dabei spielen sie ihr Erfolgsrezept aus.

02.01.2023 | Stand: 17:36 Uhr

Musikalisch gesehen lassen sich die beiden Pianisten Marcel Dorn und Stephan Weh in ihrer Heimat nicht so oft blicken. Die beiden Allgäuer aus Kempten (Dorn) und Bad Grönenbach (Weh) reisen um den Globus und bringen unter dem Namen Pianotainment unterhaltsame Klaviermusik quer durch die Genres und Jahrhunderte unter die Leute. Den 25. Geburtstag ihrer Kooperation, die zu Wehrdienstzeiten 1996 in der Kemptener Ari-Kaserne begann, feiern sie dagegen lieber zuhause. Mit eineinhalbjähriger Corona-Verspätung luden sie ins Kemptener Stadttheater. Im Foyer ist übrigens auch eine Ausstellung mit Fotos zu sehen, die auf den Konzertreisen der beiden musikalischen Weltenbummler entstanden sind.

Dass Marcel Dorn (45) und Stephan Weh (46) nicht nur Fans in fernen Ländern haben, wird an diesem Abend im Stadttheater deutlich. Obwohl überraschend viele der fast 600 Zuhörerinnen und Zuhörer im ausverkauften Haus das Duo, gekleidet in festliche Dreiteiler samt Fliege, zum ersten Mal live erleben, ist die Stimmung auf Anhieb prächtig. Fast nach jedem Stück des fast zweistündigen Konzerts jubeln sie wie bei einem Familienfest. Zum klanglichen Glück tragen auch die musikalischen Gäste bei: Sänger Thomas Wohlfahrt aus Dietmannsried und Schlagzeuger Magnus Dauner aus Kempten. Die Beiden erweitern das Duo am 120.000 Euro teuren Steinway-Flügel immer wieder zur Rock-, Pop- und Jazzband.

25 Jahre Pianotainment (von links): die Pianisten Stephan Weh und Marcel Dorn sowie Thomas Wohlfahrt und Magnus Dauner. Bild: Matthias Becker

Warum Weh und Dorn in Konzertsälen weltweit Begeisterung auslösen, wird an diesem Abend wieder einmal deutlich. Ihr Erfolgsrezept: Sie verknüpfen wirkungsvoll die Kunst des groovigen Klavierspiels mit Entertainment an den Tasten und bei den Moderationen. Locker und lustig geht es zu, musikalisch wie kommunikativ.

Außerdem kann das Publikum zuschauen, wie die Pianisten am Flügel unterwegs sind: Eine Videokamera filmt die vier Hände beim Spiel auf den 88 weißen und schwarzen Tasten – was auf einer riesigen Leinwand zu sehen ist.

Das Duo unternimmt einen musikalischen Ritt durch Rock, Pop, Klassik und Jazz

Schweres oder Komplexes muten die „Pianotainer“ ihren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zu. Beim Parforceritt durch Klassik, Rock und Pop mit Anklängen an Swing, Jazz und Blues bewegen sie sich auf populärem Terrain. So entfachen sie einen stürmischen Barock-„Sommer“ von Antonio Vivaldi (begleitet durch ein wolkenreiches Video), lassen den Grunge-Song „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana aus dem Klavier poltern, kreuzen Beethovens schwere Schicksalssinfonie (Tatata-Taah ...) mit leichtfüßigen Samba-Rhythmen, verflüssigen den Bayerischen Defiliermarsch mit swingendem Boogie-Woogie.

Der riesige Steinway-Flügel dient dabei abwechselnd als Sinfonieorchester, Big Band und Rockband. Durch geschickte Verstärkung klingen die Basstöne fast so voluminös wie bei einem Synthesizer.

So sieht die Arbeitsteilung von Stephan Weh und Marcel Dorn aus

Marcel Dorn und Stephan Weh haben sich in den 25 Jahren ihres Zusammenspiels eine souverän-perfekte Arbeitsteilung am Klavier zugelegt. Mal sorgt der eine, links sitzend, für Bass- und Harmonietöne, während der andere rechts Melodien und farbige Kommentare auf gläsernen Höhen beisteuert. Dann wechseln sie die Plätze und Rollen. Man wundert sich fast ein wenig, wie reibungslos dies funktioniert. Keine Frage, Weh und Dorn, die bisher in über 100 Ländern mehr als 1000 Konzerte gaben und oft im Auftrag des Auswärtigen Amtes als musikalische Kultur-Botschafter Deutschlands unterwegs sind, verstehen ihr Handwerk.

25 Jahre Pianotainment Thomas Wohlfahrt und Magnus Dauner (von links) gratulierten musikalisch. Bild: Matthias Becker

Immer wieder bittet das Jubiläumspaar Sänger Thomas Wohlfahrt und Schlagzeuger Magnus Dauner auf die Stadttheater-Bühne. Wohlfahrt glänzt bei der Rock-Hymne „Eye of the Tiger“ mit ausdrucksstarker Stimme. Und Dauner löst bei Benny Goodmans Swing-Gassenhauer „Sing, Sing, Sing“ mit kreativen Trommel-Improvisationen Begeisterungsstürme aus.