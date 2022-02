Gemeinderat Durach lehnt Bürgerbegehren "Ortsgestaltung mit Augenmaß" ab

Der Gemeinderat Durach hat bei einer Sitzung am Donnerstag das Bürgerbegehren "Ortsgestaltung mit Augenmaß" abgelehnt. Das ist der Grund.

24.02.2022 | Stand: 20:18 Uhr

Der Gemeinderat Durach hat das Bürgerbegehren "Ortsgestaltung mit Augenmaß" abgelehnt. Das Landratsamt Oberallgäu war zuvor zu der Einschätzung gekommen, dass gegen rechtliche Vorgaben verstoßen wurde. Der Gemeinderat befand das Bürgerbegehren deshalb bei einer Sitzung am Donnerstagabend für unzulässig.

Durach: Gemeinderat lehnt Bürgerbegehren "Ortsgestaltung mit Außenmaß" ab

Ende Januar hat die Duracher Bürgerintiative "Ortsgestaltung mit Augenmaß" 884 gesammelte Unterschriften an Bürgermeister Gerhard Hock übergeben. Die Unterzeichner kritisieren einige Bauprojekte in der Gemeinde. Darunter die Pläne für den Kinderhaus-Neubau, für den Pumptrack, die Verlegung der Tennisplätze und wo all das umgesetzt werden soll.

