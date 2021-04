Wem gehört der Hund, der eine 16-Jährige gebissen hat?

Ein Hund bellt eine Jugendliche in Durach an. Die 16-Jährige rennt weg, der Hund verfolgt und beißt sie. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Hundehalter.

Ein Hund hat in in Durach auf einer Wiese westlich des Flugplatzes eine 16-Jährige in den Oberschenkel gebissen. Laut Polizei saß die 16-Jährige in einer Wiese. Der Hund kam auf sie zu und bellte sie an. Die Jugendliche rannte daraufhin davon.

Mädchen muss nach Hundebiss in Durach ärztlich behandelt werden

Der Hund lief ihr hinterher und biss sie. Passanten kamen ihr zur Hilfe. Sie musste ärztlich behandelt werden. Wem der Hund gehört, ist nicht bekannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Hund größer und hat ein schwarz/weißes, langes Fell. Ein kleinerer, hellbrauner Hund war wohl mit ihm zusammen unterwegs. Beide Tiere hatten kein Halsband.

Die Polizei Kempten ermittelt. Sie nimmt Hinweise unter der Nummer 0831/9909-2140 entgegen.

